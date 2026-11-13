Riaprire i negozi sfitti, contrastare la desertificazione commerciale e restituire vitalità al centro urbano. È l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il Comune di Oristano e Confcommercio, pensato per sostenere il commercio di prossimità e favorire la rigenerazione urbana.

Il documento sarà sottoscritto dal sindaco Massimiliano Sanna e da Marcella Sotgiu, delegata alle Politiche urbane del commercio per Confcommercio Oristano. Saranno coinvolti nel percorso anche l’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen e la direttrice di Confcommercio Sara Pintus. L’intesa si inserisce nell’iniziativa «Viviamo le città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio», con l’obiettivo di trasformare la collaborazione tra istituzioni e imprese in azioni concrete per il rilancio del tessuto commerciale cittadino.

L’accordo punta a rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale e rappresentanza delle imprese per tutelare le attività commerciali esistenti, incentivare nuove aperture e recuperare gli spazi commerciali inutilizzati. Un’azione condivisa per contrastare il progressivo impoverimento della rete dei negozi e mantenere vivi i quartieri, riconoscendo al commercio un ruolo centrale non soltanto nell’economia, ma anche nella coesione sociale e nella vivibilità della città.