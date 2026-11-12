La caccia ai fondi regionali per il Capodanno 2027 è partita, ma a Oristano è già cominciata anche quella al nome da portare sul palco di piazza Roma. La Giunta comunale ha approvato l’atto necessario per partecipare al bando della Regione, in scadenza domani, e chiedere un contributo di 155mila euro. Una candidatura da 310mila euro che comprende non solo il concerto di San Silvestro, ma anche le manifestazioni collaterali del periodo natalizio.

Nella quota comunale di 155mila euro rientrano i 130mila già destinati a «Natale a Oristano – Viaggio nel regno dello Schiaccianoci», affidato alla Fondazione Oristano, i 5mila euro per la pista di pattinaggio e altri 20mila euro appena stanziati per il concerto di Capodanno.

Intanto l’assessorato allo Spettacolo e al Turismo si sta già guardando intorno alla ricerca del big che animerà la notte di San Silvestro. Dopo l’esperienza dello scorso anno con Fedez, però, è chiaro che il cachet dell’artista non sarà l’unica voce da considerare. «Solo la logistica, tra palco, service, quattro ambulanze, presidio medico, conta persone, piano di sicurezza e tutti gli altri adempimenti, comporta una spesa di circa 75mila euro», spiega l’assessore Antonio Franceschi.

Una cifra importante, che dovrà essere sottratta al budget complessivo prima di definire le risorse effettivamente disponibili per l’ingaggio. Sarà proprio da questo calcolo che dipenderà la fascia di cachet entro cui muoversi e, quindi, il profilo dell’artista da portare a Oristano