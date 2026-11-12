Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Arborea, completamente ristrutturato nell'ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Venezia, attraverso i quali le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. In provincia di Oristano, alla data odierna, sono stati ristrutturati e rinnovati 75 uffici postali ed entro la fine dell’anno è previsto il completamento di tutte le 76 sedi operative nei comuni del territorio al di sotto dei 15mila abitanti coinvolti nel progetto. Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Arborea possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. L’ufficio postale di Arborea è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45.