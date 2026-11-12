Anche per il 2027 Bosa punta a confermarsi come il cuore pulsante del canottaggio sardo e nazionale. Raduni delle rappresentative azzurre, gare e stage tecnici trovano qui la casa ideale, in uno scenario unico che unisce sport, territorio e promozione della Sardegna, la più grande palestra a cielo aperto del Mediterraneo, dove e possibile allenarsi tutto l'anno. L'amministrazione crede molto alle potenzialità della città e l'assessore allo Sport e Turismo Marco Naitana, ha come obiettivo il potenziamento delle attività comunali. «Nei giorni scorsi un tecnico federale presente in città – spiega l'esponente della Giunta Marras- . ha evidenziato le peculiarità del fiume Temo e delle strutture per i raduni delle squadre nazionali. Di concerto con i nuovi organismi federali e insieme al locale Circolo Canottieri G. Sannio – aggiunge Naitana- stiamo lavorando per creare le migliori condizioni al fine di ripetere esperienze di grande impatto». Le ultime due importanti iniziative in ordine di tempo hanno dimostrato ancora una volta come il fiume è il luogo ideale e forse unico per tante gare. La settima edizione del Trofeo Temo e la sesta “Coppa Luisa Monti”, hanno richiamato recentemente sessanta atleti da tutta l'isola e dalla penisola, impegnati nelle gare sprint sui 500 metri. In acqua le categorie giovanili, Under 19 e Master, protagonisti di sfide combattute che hanno regalato spettacolo al pubblico presente lungo le rive del fiume. «L'evento – osserva il presidente del circolo Sannio Nino Ruggiu- ha confermato la città come punto di riferimento per questa disciplina, capace di unire competizione, valori sportivi e promozione del territorio in uno scenario unico come quello offerto dall'unico fiume navigabile della Sardegna». A rafforzare questo ruolo è arrivato nei giorni scorsi anche la tappa sarda degli accessi tecnici regionali. Dopo gli Under 19 e 17 di Lazio e Friuli Venezia Giulia, il calendario ha fatto tappa a Bosa. L'allenatore federale Claudio Romagnoli, ha incontrato una ventina di atleti dei vivai di Canottieri Olbia, Circolo Nautico Oristano e della sicietà padrona di casa Sannio. Un lavoro intenso, da provare al remoergometro e indicazioni tecniche, per valutare la crescita dei giovani e impostare il percorso dei prossimi mesi. Due appuntamenti che hanno ricordato come il territorio, anche attraverso lo sport, ha tutte le carte in regola per poter puntare al tanto auspicato sviluppo sostenibile e, continuando a lavorare in questa direzione arriverà sicuramente un valore aggiunto per la crescita generale dell'intera Planargia.