N on c’era bisogno che Pete Hegseth infilasse l’America in una guerra assurda e costosa come quella all’Iran per farsi un’idea delle sue capacità cognitive. Bastava valutarne il profilo maschio e angoloso, quel gioco wasp di orbite, spigoli e zigomi che richiamerebbe un ferro da stiro in ghisa se non fosse per quel lampo di arguzia che i più attenti fra noi, i più introspettivi, ogni tanto sanno cogliere nel ferro da stiro.

Ma siccome agli americani ogni tanto bisogna rispiegare tutto daccapo, anche le cose più lampanti, ieri il segretario della Guerra (appena scampato a un sacrosanto impeachment grazie all’infingardaggine di un pugno di Dem assenteisti) si è confermato una sciagura con la cravatta. Al cimitero di guerra di Arlington, uno dei santuari del patriottismo statunitense, si è messo in posa con moglie e staff per una foto di gruppo davanti alla tomba del milite ignoto, con sorrisoni smaglianti e braccia sulle spalle del vicino in stile gita scolastica. Poi la combriccola ha dato tali e così sguaiati segni di allegria che un marines in alta unifome li ha rimessi a posto con due urlacci. Un soldato che rispetta le consegne fino a redarguire malamente il suo ministro, ancorché da stiro, magari non sarà Lincoln né Kennedy. Ma almeno per le 24 ore di ieri l’America di cui possiamo sentirci alleati, o coinquilini in Occidente, è stato lui. Thanks, man.