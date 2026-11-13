Domenica 13 dicembre torna la quinta edizione di "Nureci Corre", manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sull'autismo e sul tumore al seno.

L'iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: correre insieme per dare voce a due battaglie importanti, quella delle famiglie che vivono ogni giorno la realtà dell'autismo e quella delle donne che affrontano il tumore al seno, con la prevenzione e il sostegno come parole chiave. Due nastri, due colori, un unico messaggio: nessuno deve sentirsi solo.

Anche quest'anno le vie del paese si coloreranno di rosa e di azzurro, con atleti, camminatori, famiglie, bambini e associazioni pronti a partecipare fianco a fianco. La quinta edizione rappresenta un traguardo importante per gli organizzatori e per tutta la comunità.