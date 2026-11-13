La pace si costruisce con i gesti semplici, con l'incontro e con la condivisione. È questo il significato della manifestazione “In Cammino per la Pace”, che domani, sabato 14 novembre,vede protagonisti gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Mogoro, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Studenti, insegnanti e famiglie percorreranno insieme il tragitto che collega Mogoro a Masullas, trasformando una camminata in un messaggio concreto di fratellanza e coesione sociale.

Il corteo partirà alle 9 da piazza Martiri della Libertà per raggiungere il Giardino Botanico del Monte Arci, dove si concluderà la giornata dedicata ai valori del dialogo, della solidarietà e del rispetto reciproco.

L'iniziativa, aperta anche a tutti coloro che vorranno unirsi lungo il percorso, è sostenuta dai Comuni di Mogoro e Masullas dall'Unione dei Comuni Parte Montis, dalla Fondazione Parte Montis e dall'associazione Borghi Autentici d'Italia. «Vogliamo rafforzare nei nostri ragazzi il senso di comunità e di impegno civico», spiegano i referenti del gruppo di lavoro. Un messaggio racchiuso anche nello slogan scelto per l'evento, “Piedi in cammino, cuori vicini”, che accompagna la locandina realizzata da uno studente della scuola secondaria. Un'immagine simbolica che rappresenta una figura in cammino mentre sostiene un grande arcobaleno con la scritta “Pace”, ricordando come il futuro possa essere costruito solo attraverso il dialogo, l'ascolto e la partecipazione condivisa.