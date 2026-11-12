Si chiude una lunga attesa per la comunità di Ula Tirso: da mercoledì 18 novembre riapre infatti l’ambulatorio comunale di via Cagliari con l’attivazione dell’Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale (Ascot). il dottor Deligia prenderà servizio nella fascia pomeridiana dalle 14 alle 19. Il nuovo presidio garantirà assistenza sanitaria di base, prescrizione di farmaci, visite di controllo, rilascio di impegnative per visite specialistiche e certificati ai cittadini rimasti temporaneamente privi del medico di medicina generale. Inizialmente le aperture avranno cadenza quindicinale, due volte al mese, per poi passare a un appuntamento settimanale secondo un calendario che sarà comunicato prossimamente. “C’è grande soddisfazione ed entusiasmo tra la popolazione per un risultato così importante”, commenta il sindaco Antonello Piras. Nel territorio del Guilcier e del Barigadu, infatti, Ula Tirso era rimasto l’unico centro sprovvisto di un servizio medico, nonostante il poliambulatorio fosse stato rimesso a nuovo e dotato di un’ampia sala d’attesa. Il primo cittadino ha ringraziato la Asl di Oristano — la direttrice dottoressa Cattina, la direttrice del distretto dottoressa Moro e il dottor Cadeddu — per il lavoro svolto. Adesso si iniziano quindi a dare risposte ai cittadini privi di assistenza medica.