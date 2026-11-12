Entro luglio 2027 la demolizione del Vecchio Sant’Elia, subito dopo l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo stadio.

A dettare i tempi è Massimo Zedda, all’indomani della pubblicazione del bando internazionale da parte del Comune. Il primo cittadino definisce «fondamentale» il passo compiuto ieri. «Perché segna le tappe successive», che sono la scadenza del bando (domande entro 60 giorni), l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori, dopo l’abbattimento del vecchio stadio che, assicura il sindaco, avverrà «nel primo semestre del 2027».

È stata fondamentale, ricorda Zedda, la realizzazione dello stadio provvisorio, che agevolerà e velocizzerà quelli del nuovo Sant’Elia: «Non avremo difficoltà, come accade da altre parti, a rendere compatibili i lavori a campionato in corso, né dovremo cercare un altro stadio per far disputare le partite del Cagliari».

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Cagliari Calcio chiaramente favorito per l’aggiudicazione dei lavori: «Al momento non abbiamo evidenze di altre aziende interessate a concorrere, vedremo nel corso del bando».

Zedda vuole poi sottolineare il motivo per cui la spesa pubblica è più elevata rispetto a quella necessaria per la realizzazione di altri stadi: «Ci siamo spinti a 30mila posti per avere uno stadio di livello internazionale e abbiamo eliminato le piastre commerciali legate alla grande distribuzione, per questo lo sforzo economico è di gran lunga superiore a quello di altre realtà. Intanto perché siamo un'isola con 1 milione e mezzo di abitanti e portiamo lo stadio a 30.000 posti. A Torino, lo Juventus Stadium è a 41.000 posti in un luogo che è circondato, tra Regione Piemonte e ciò che sta attorno, da 20 milioni di abitanti. E quindi è chiaro che lo sforzo economico per per noi è stato di gran lunga superiore rispetto ad altre realtà».

Poi c’è la questione di Euro 2032: «Prima iniziamo i lavori, meglio è, perché c’è anche la questione della Uefa, ma ricordiamoci che la decisione spetta a loro e teniamo conto che la competizione è suddivisa tra due Stati, quindi è più ridotto il numero di stadi da individuare».

(Unioneonline)