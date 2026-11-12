Si rinnova anche quest’anno, a Masullas, in concomitanza con l’avvicinamento al periodo natalizio, la tradizionale “Festa degli Anziani”.
Organizzata dall’amministrazione comunale, l’iniziativa è in programma per sabato 5 dicembre in un ristorante presente nel territorio del Parte Montis. Prevista una quota di partecipazione (10 euro).
Per poter partecipare, gli interessati dovranno presentare l’iscrizione all’Ufficio Protocollo o Servizio Sociale, entro venerdì 20 novembre.
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizio Sociale. «Anche quest’anno abbiamo portato avanti quest’iniziativa – commenta l’assessora Manuela Porta – dedicando una giornata intera ai nostri anziani, in modo tale che possano passare un momento di convivialità, sperando di far trascorrere loro una giornata spensierata e permettere di ritrovarsi con persone che non vedono frequentemente».