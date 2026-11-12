Scattano nuove restrizioni alla viabilità sulla strada comunale ex SP30 nel territorio di Ardauli. Con un’ordinanza firmata il 9 novembre, la sindaca Costantina Fadda ha disposto la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale dal chilometro 0,800 al chilometro 1,5. Il provvedimento si è reso necessario a causa delle frane e dei gravi dissesti della pavimentazione che interessano l'arteria, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica. In questo primo tratto potranno transitare esclusivamente i mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell’ordine.

Dal chilometro 1,5 fino al chilometro 3, al confine comunale, resta invece il divieto per i veicoli, ma con una deroga per i proprietari dei terreni confinanti raggiungibili solo da questa via. Di conseguenza, viene ridimensionato anche il percorso pedonale naturalistico-ambientale, che d'ora in avanti sarà percorribile soltanto nel segmento compreso tra il chilometro 1,5 e il chilometro 3.