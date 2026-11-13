Disagi alla posta elettronica in tutto il mondo per lo stop temporaneo di Microsoft. Il disservizio dalla serata di ieri, con i tecnici impegnati per risolvere quanto prima.

«Stiamo lavorando su più fronti per attenuare l'impatto, risolvere l'attuale ostacolo e ripristinare il corretto funzionamento di alcune parti dell'infrastruttura di servizio», fa sapere la società da X, spiegando che le misure messe in campo per risolvere i problemi mondiali non stanno andando "come atteso" e che si stanno valutando soluzioni alternative. «Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico».

Microsoft ha anche affermato di non essere a conoscenza di alcun hackeraggio alla base dell'interruzione dei propri servizi. «Al momento, non siamo a conoscenza di alcuna attività malevola che stia causando questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione», la precisazione.

(Unioneonline)