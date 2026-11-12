Nonostante la pioggia battente, il sit-in non è stato rinviato. «Con l'acqua che riempie le enormi buche si vedono ancora meglio le condizioni di degrado e pericolo della strada. Serve un intervento immediato». Il grido d'allarme arriva dai sindaci di Paulilatino, Milis e Bauladu. Questa mattina hanno chiamato a raccolta allevatori, agricoltori e semplici cittadini lungo la strada provinciale 17 che ricade sui tre territori. Dodici chilometri all'interno di un polmone verde senza segnaletica verticale e orizzontale e con profondi solchi nel manto stradale, vegetazione infestante e ponticelli degradati. La manifestazione è stata organizzata per chiedere alla Provincia l'immediata programmazione della sistemazione e manutenzione della strada. I sindaci prima hanno convocato il Consiglio comunale nei loro Municipi e poi subito il trasferimento lungo la strada che non viene asfaltata dal 1996.

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«Siamo qui per chiedere alla Provincia il rifacimento di questa arteria, indispensabile in caso di impedimenti sulla 131 ma anche per gli allevatori e gli agricoltori che hanno le aziende che si trovano lungo la strada», ha detto Monica Ortu, sindaca di Milis.

Il sindaco di Bauladu, Ignazio Zara: «Questa strada è indecente, non si può percorrere né a piedi né in macchina, eppure è importante per chi lavora ma anche sotto il profilo ambientale».

Il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus: «Chiediamo di mostrare rispetto per questa strada che non riceve manutenzione da 25 anni. Le risorse per il rifacimento tempo fa erano nelle casse della Provincia, poi però sono state perse perché il progetto non era stato portato avanti. Ora però la Regione ha stanziato altri fondi, ecco perché siamo qua a chiedere un intervento. Non vogliamo una superstrada, ma un tratto transitabile». Il presidente della Provincia, Paolo Pireddu, è arrivato sul posto a fine mattinata. «Ho voluto essere presente personalmente perché ritengo fondamentale non sottrarsi mai al confronto con i cittadini e con i Consigli comunali che chiedono attenzione e risposte alla Provincia. La strada 17, che non conoscevo, è profondamente danneggiata. Abbiamo il dovere di riportarla a condizioni accettabili di sicurezza e percorribilità. La nostra volontà è quella di procedere in maniera graduale, dando priorità agli interventi necessari a garantire la percorribilità e la sicurezza della strada, per poi programmare negli anni successivi le ulteriori lavorazioni necessarie alla sua riqualificazione». Una prospettiva condivisa dal vicepresidente Claudio Pinna: «Abbiamo davanti un impegno importante: dare continuità alle programmazioni già avviate e, allo stesso tempo, gestire al meglio le nuove risorse disponibili, con l'obiettivo di dare risposte concrete a tutti i territori e migliorare progressivamente le condizioni della rete stradale provinciale».