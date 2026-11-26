Il conto alla rovescia per il Capodanno 2027 a Oristano parte con un nome che circola sottovoce: quello di Giusy Ferreri. La cantante, protagonista di successi come Roma-Bangkok e Amore e capoeira, sarebbe tra le candidate per salire sul palco di piazza Roma nella notte di San Silvestro.

Nessuna conferma ufficiale, ma il suo ingaggio rientrerebbe nel budget di circa 60mila euro. Tra le alternative ci sarebbero anche Bambole di Pezza, Jack La Furia, Nomadi e Tiromancino.

«Il primo passo sarà la pubblicazione di un bando rivolto agli enti del terzo settore, ai quali il Comune affiderà l’organizzazione della serata - assicura il presidente della commissione Cultura,Antonio Iatalese - Di sicuro porteremo in piazza Roma un artista di livello nazionale». Il tempo a disposizione è poco: mentre Sassari, Cagliari e Olbia hanno già annunciato da tempo i protagonisti del conto alla rovescia, nel capoluogo la scelta è ancora in alto mare, con i tempi che cominciano a farsi stretti. E diversi giovani si stanno già organizzando per festeggiare altrove.

L’amministrazione può contare sui 155mila euro appena assegnati dalla Regione, grazie al programma natalizio promosso dagli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive.

A gestire la partita sarà l’assessorato al Turismo di Antonio Franceschi, ma prima di stabilire il cachet bisognerà fare i conti con l’organizzazione. L’esperienza dello scorso anno, quando sul palco salì Fedez, ha permesso di quantificare in circa 75mila euro le sole spese per palco, service, quattro ambulanze, presidio medico, conta persone, piano di sicurezza e altri adempimenti. Una cifra che assorbe una fetta consistente del budget e lascia circa 60mila euro per puntare sul nome di richiamo.