Nei mesi di novembre e dicembre cambiano gli orari e sarà incrementata la frequenza di apertura della Biblioteca comunale di Morgongiori. Grazie alla collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Universale, infatti, la struttura aprirà anche il mercoledì pomeriggio. Il calendario di apertura è stato ufficializzato nelle scorse ore.

A novembre, la biblioteca aprirà al mattino, sabato 21 e 28 e lunedì 30 (dalle 9.30 alle 12.30) e nel pomeriggio nelle giornata di lunedì 16 e 23, mercoledì 18 e 25 (dalle 15 alle 18) A dicembre, invece, sabato 5, lunedì 14 e 21, dalle 9.30 alle 12.30, e venerdì 11, dalle 11.15 alle 14.15; di pomeriggio, lunedì 7 e 16, mercoledì 9 e 23 dalle 15 alle 18. La biblioteca, infine, chiuderà sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre.