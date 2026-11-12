La Ztl perde un altro pezzo della maggioranza, e questa volta il colpo arriva dal partito del sindaco. I Riformatori Sardi di Oristano, formazione politica di Massimiliano Sanna, chiedono infatti la sospensione immediata della zona a traffico limitato nel centro storico, schierandosi apertamente contro il provvedimento voluto dall’amministrazione comunale.

«Il dibattito sulla ZTL sta diventando sempre più confuso e dannoso per la città – si legge nella nota del coordinamento cittadino, guidato dal commissario Andrea Santucciu –. Le dichiarazioni contraddittorie, le fughe in avanti e le polemiche sui social e a mezzo Stampa stanno solo creando incertezza, danneggiando i commercianti, i residenti e l’immagine di Oristano».

Da qui la richiesta formale al sindaco e alla Giunta di «sospensione immediata della ZTL», in via cautelativa e fino a una nuova decisione. Una presa di posizione che il partito definisce «non un passo indietro, è un atto di responsabilità», sostenendo che «non si può mantenere in vigore un provvedimento contestato e poco chiaro, mentre cittadini e attività commerciali non sanno ancora quali siano le regole definitive».

I Riformatori chiedono inoltre di avviare un percorso partecipato che coinvolga tutte le forze politiche cittadine. «La ZTL non è di destra o di sinistra, riguarda la vita quotidiana dei cittadini. Oristano merita serietà, non propaganda. Il centro storico si governa ascoltando chi lo vive ogni giorno», conclude la nota.