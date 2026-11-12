Villaurbana, entro il 30 novembre le richieste per le borse di studio agli studenti meritevoli

Il Comune di Villaurbana ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli. Il sussidio è rivolto ai giovani che, nell’anno scolastico 2025/2026, hanno frequentato la terza classe nella Scuola Secondaria di Primo grado, dalla prima alla quarta della Secondaria di Secondo grado e i diplomati.

Per poter accedere alla borsa di studio, gli studenti di Terza Media devono aver ottenuto una votazione non inferiore all’otto, quelli dalla classe prima alla quarta delle Superiori, una media voti del sette, senza debiti formativi, e i diplomati, una votazione non inferiore a 70. L’assegnazione della borsa di studio verrà effettuata seguendo i criteri del voto e, per quanto riguarda i diplomati, il reddito.

Per l’ammissione al concorso, gli studenti o genitori (se si tratta di minore) devono presentare la domanda utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune, presenti nell’Ufficio Servizi Amministrativi – Pubblica Istruzione, o scaricabili dal sito istituzionale del Comune.

Le richieste potranno pervenire via e-mail (indirizzo info@comune.villaurbana.or.it), tramite Pec (indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it), a mezzo servizio postale o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 30 novembre.