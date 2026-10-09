Prende il via oggi con l’anteprima di “Intranno in Sonu” e il concerto di Piero Marras, in programma alle 21,30 in piazza san Gabriele, la tappa di “Autunno in Barbagia” a Tonara. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il paese sarà protagonista con “Cortes Apertas”, manifestazione organizzata dal Comune di Tonara con la collaborazione della Pro Loco e del Centro Commerciale Naturale Sardegna, promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e da Aspen - Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e la collaborazione del Banco di Sardegna.

Il cuore della manifestazione sarà il rione storico di Toneri, che insieme agli altri quartieri storici conserva ancora oggi una parte importante dell’identità del paese. Le antiche case diventeranno luoghi di incontro e conoscenza, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell’atmosfera della Tonara del passato e di conoscere più da vicino quella del presente, in un percorso che si snoda fra strade antiche, cortes, torronai, artigiani del legno, vecchi telai, campanacci, la poesia di Peppino Mereu e un patrimonio culturale che punta a creare un sistema per fare da leva per l’intero movimento turistico del territorio.

Tra un murale e l’altro sarà possibile visitare i 44 ambienti, tra camere, cucine e stalle, della Casa Museo Porru, la settecentesca fonte di Morù, le rovine della chiesa di Santa Anastasia, il cimitero monumentale con la tomba del poeta Peppino Mereu e la grotta di Ucca ’e Trò.

«È un appuntamento importante per raccontare l’identità di Tonara e valorizzare le nostre produzioni e tradizioni, dal torrone ai campanacci, dal tessile all’artigianato del legno, fino alla musica e al patrimonio del bosco – sottolinea il sindaco di Tonara, Salvatore Urru - vogliamo che questa manifestazione sia anche un’occasione per rafforzare il sistema turistico dei paesi dell’interno e, per quanto ci riguarda direttamente, continuare a valorizzare la figura e l’opera del nostro grande Peppino Mereu».

Tra gli appuntamenti più attesi figura la rievocazione di “Sa Coia Antiga”, dedicata all’antico rito matrimoniale e alla vita comunitaria di un tempo. La rappresentazione coinvolgerà diversi gruppi in costume tradizionale e riproporrà momenti e consuetudini legati alla celebrazione del matrimonio secondo la tradizione locale: dal fidanzamento allo scambio dei doni, dalla vestizione e benedizione degli sposi fino al corteo nuziale.

Spazio anche ai visitatori più piccoli, con il “Battesimo della Sella”, un’esperienza a contatto con il mondo equestre e con gli animali, e con i giochi tradizionali in legno, pensati per riscoprire forme di gioco semplici, ma profondamente legate alla socialità e alla vita comunitaria.

© Riproduzione riservata