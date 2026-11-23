Non ricevono lo stipendio ormai da qualche mese e per giunta operano in condizioni precarie. Una trentina di dipendenti del Cpr, la maggior parte di origini nordafricane, ha voluto portare all'attenzione dell'opinione pubblica la grave situazione che stanno vivendo. La cooperativa Officine Sociali, di Siracusa, nonostante la situazione di precarietà e di scarsa sicurezza, non risponde alle sollecitazioni che arrivano anche dal sindacato e continua a non pagare questi lavoratori, la maggior parte con famiglie e affitti da pagare.

Scoppia la protesta e oggi la disperazione dei lavoratori è esplosa con la protesta (pacifica), davanti al Cpr. A dare manforte alla mobilitazione anche il sindaco Riccardo Uda, con la vicesindaco, Maria Luisa Mutzu, e gli assessori Luciano Mazzette, Rita Atzori, Federico Castori e Danilo Masala.

«La sicurezza», dice il sindaco, «dipende anche dal pagamento degli stipendi a chi dentro il Cpr vi lavora quotidianamente». Per tre ore i manifestanti, con striscioni e avvolti dalle bandiere italiane e quella dei quattro mori, hanno sfidato il vento gelido e hanno scandito slogan semplici, ma eloquenti: «Vogliamo i nostri soldi. Vogliamo la paga. Vogliamo lavorare e non maltrattarci».

I rappresentanti ufficiali, come Rachid, Ayoub e Abess, garantiscono la pacificità della protesta e espongono i problemi che riguardano tutti i dipendenti. I lavoratori denunciano anche delle gravi inadempienze da parte della cooperativa Officine Sociali, il cui mandato scade a dicembre, sostenendo che al posto loro, nel Cpr sarebbero stati chiamati una quindicina di bengalesi. Tutte cose da accertare, ma intanto l'Ugl chiede però l'intervento dell'ispettorato territoriale del Lavoro e del ministero dell'interno, affinché siano accertate eventuali inadempienze e garantita la continuità occupazione, in vista del cambio di appalto.

La situazione sarà al centro di un incontro in Prefettura di Nuoro, convocato per venerdì (26 novembre) alle 17.