Un palo dell’illuminazione pubblica è crollato questa mattina in via Attilio Deffenu, a Nuoro, dopo aver ceduto probabilmente a causa della corrosione provocata dalla ruggine, aggravata dal forte vento.

Il palo si trovava all’interno del cortile della palestra del Liceo Classico Satta-Asproni. Una volta crollato, è finito sulla cancellata della scuola, raggiungendo poi il marciapiede di via Attilio Deffenu e provocando l’interruzione della linea elettrica. Per motivi di sicurezza, gli studenti del Liceo Classico sono stati rimandati a casa intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre di E-Distribuzione, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel ripristino della linea elettrica.

A provocare il cedimento sarebbe stato quasi certamente il deterioramento della struttura metallica, ormai compromessa dalla ruggine, favorito dal forte vento che avrebbe contribuito alla caduta. Fortunatamente, in quel momento nessuno è rimasto coinvolto.