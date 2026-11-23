Un vasto incendio, alimentato dalle forti raffiche di maestrale, è divampato questa sera lungo la strada 131 dcn dopo il bivio per Orune, nel territorio di Nuoro, in zona Marreri. Il rogo si trova poco oltre il distributore di benzina e sta interessando una vasta area, con le fiamme che, sospinte dal vento, minacciano alcune aziende agricole della zona. La situazione è particolarmente delicata proprio a causa del maestrale, che sta favorendo la propagazione dell’incendio e rendendo più complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere il fronte del rogo e a impedire che le fiamme raggiungano le attività agricole presenti nell’area.