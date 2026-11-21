Assieme a sua maestà S'Antunna, in vetrina sono esposte circa 250 specie di funghi, raccolti da esperti nelle campagne circostanti. La XXVIII edizione della Rassegna di S'Antunna e la quinta mostra micologica regionale (organizzata dall'associazione Maart e dalla cooperativa Esedra), è stata inaugurata ieri sera all'interno delle ex caserme Mura, davanti a centinaia di persone.

Una manifestazione considerata unica nell'isola, per le sue caratteristiche e che opera in collaborazione con Coldiretti con l'esposizione di prelibati prodotti agroalimentari del territorio, con formaggi, vini, birre, dolci e quanto altro, quindi della collaborazione della Pro Loco e dell'amministrazione comunale.

«Una mostra che è diventata la più importante dell'isola, per le sue caratteristiche, diventando tra le prime a livello nazionale», dice il micologo e naturalista Franco Sotgiu, «non a caso qui a Macomer sono arrivati i principali micologi a livello nazionale». Tra questi Gianfranco Visentin, segretario nazionale dell'associazione micologica "Bressadola", che dice: «Qui si vede un mondo nuovo, con specie particolari, che ci appassiona».

C'è anche Marco Floriani, che arriva dal Trentino, quindi i micologi locali, quali Daniele Fois e Massimo Dettori e soprattutto la presenza di Federico Calledda dell'università di Cagliari. "Una manifestazione arricchita da tente altre manifestazioni di contorno- dice Marco Benevole- una manifestazione che si trasforma di in anno in anno, suscitando l'interesse delle comunità scientifiche non solo isolane, ma anche della penisola". Il sindaco Riccardo Uda aggiunge: «Una manifestazione che è presa in seria considerazione dall'amministrazione comunale. Collaboriamo affinché questa rassegna e e questa mostra possa andare avanti e attorno si creino momenti importanti di cultura». La mostra, con diverse manifestazioni proseguirà oggi e domani.