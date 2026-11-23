Blitz antidroga a Dorgali, dove i Carabinieri della Compagnia di Siniscola sabato hanno condotto un articolato servizio di controllo e contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il bilancio dell’operazione è di un arresto, una denuncia e diverse sostanze stupefacenti sequestrate. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno arrestato un meccanico di 43 anni, trovato in possesso di 80 grammi di cocaina e 2.900 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento di una precedente attività di spaccio. All’arrivo dei Carabinieri nella sua abitazione, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina gettandole nel wc, ma il tentativo non è andato a buon fine. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nei guai anche un disoccupato di 35 anni, denunciato in stato di libertà dopo essere stato trovato, durante un’altra perquisizione, con 80 grammi di marijuana e 500 euro in contanti, anch’essi ritenuti riconducibili all’attività illecita. In entrambe le abitazioni i militari hanno inoltre rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento e il taglio delle sostanze stupefacenti. Secondo l’ipotesi investigativa, i due sarebbero stati dediti allo spaccio di droga nel territorio di Dorgali.