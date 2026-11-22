Piena solidarietà e vicinanza dall’Unione Territoriale del Lavoro UGL di Nuoro ai lavoratori del CPR di Macomer, gestito dalla cooperativa Officine Sociali, che denunciano il mancato pagamento degli stipendi da due mesi.

«È inaccettabile che circa trenta lavoratori, impiegati in un servizio pubblico, siano costretti a vivere nell’incertezza economica, con pesanti conseguenze sulle proprie famiglie», precisa l’UGL in una nota del segretario territoriale Simone Testoni. Che sollecita «l’immediato intervento della Prefettura di Nuoro, quale stazione appaltante, anche attraverso l’attivazione delle procedure sostitutive previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, finalizzate al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate».

L’Ugl chiede inoltre «l’intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Ministero dell’Interno, affinché siano accertate eventuali inadempienze e garantita la continuità occupazionale in vista del prossimo cambio di appalto».

Domani, lunedì 23 novembre, una delegazione dell’UGL Nuoro guidata da testoni sarà presente al presidio previsto 12 alle 15, davanti all’ingresso del CPR, per testimoniare concretamente la propria solidarietà.

«La retribuzione non è una concessione, ma un diritto inderogabile dei lavoratori», la conclusione.

(Unioneonline)