Le forti raffiche di vento iniziano a provocare i primi disagi a Nuoro. Un palo dell’illuminazione è finito a terra nel cortile del liceo di Asproni, alunni mandati a casa, mentre cresce l’attenzione per i possibili rischi legati alle condizioni meteorologiche. Il Comune ha disposto una serie di misure urgenti per tutelare la sicurezza dei cittadini, con la chiusura di parchi e cimitero comunale dalle 9 alle 22 di oggi, lunedì.

Chiusa al traffico dalla polizia locale per il vento e rischio crolli via Chironi davanti all’ex mulino Gallisai: una porzione di parapetto di diversi metri metri in sommità all’edificio è collassata all’interno della struttura in ristrutturazione. All’interno gli operai della ditta, illesi, sono stati mandati a casa. Sul posto i vigili del fuoco.

Al cimitero resterà comunque garantita l’agibilità per le attività di ricezione delle salme e di polizia mortuaria. Previsto anche il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche non recintate. L’ordinanza impone ai responsabili dei cantieri di mettere in sicurezza gru, recinzioni, ponteggi, teli, materiali e attrezzature, sospendendo tutte le lavorazioni pericolose, soprattutto quelle in quota o che comportano il rischio di caduta di materiali. Misure di sicurezza anche per le attività commerciali con strutture esterne e occupazione di suolo pubblico. Ombrelloni, sedute, espositori, pedane e pannellature dovranno essere ancorati, messi in sicurezza o rimossi per evitare che possano essere trascinati o ribaltati dal vento.