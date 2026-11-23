Incidente stradale domenica mattina, intorno alle 6, in viale Trieste.

Una Mercedes, condotta da un ragazzo di 22 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a schiantarsi contro due auto in sosta, una Clio e una Yaris, prima di ribaltarsi su un fianco a poca distanza da un posto di blocco della Polizia, intervenuta immediatamente.

L’impatto ha provocato ingenti danni ai veicoli coinvolti e ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi incidentati.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.