Due giovani carabinieri con la grande uniforme, hanno dato risalto alla manifestazione che si è svolta stamattina nella chiesa della Santa Famiglia, per celebrare la festa della Virgo Fidelis , patrona dell'Arma dei Carabinieri, proclamata da Papa Pio XII 77 anni fa, in richiamo al motto "Nei secoli fedele". La Santa Messa è stata celebrata dal parroco padre Andrea Rossi, che ha ricordato la grande opera svolta dai militari dell'arma in questo territorio, con la presenza del sindaco, Riccardo Uda, del comandante della Bechi Luserna, il colonnello Andrea Tunno, i rappresentanti della Guardia di Finanza, dei barracelli e i comandanti delle varie stazioni del territorio. Alla fine, il comandante della compagnia di Macomer, il capitano Giovanni Maria Seu, ha ricordato un giovane carabiniere di Macomer, Francesco Lugas, scomparso recentemente a 34 anni. Tanta emozione, in una giornata importante, che ha richiamato in chiesa tante persone.