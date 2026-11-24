Il pane come espressione dell'identità culturale della Sardegna, patrimonio di saperi artigianali e risorsa per lo sviluppo economico del territorio. È il filo conduttore di “Pane fresco di Sardegna - Incontra il profumo e il gusto del pane”, manifestazione in programma venerdì 27 novembre e martedì 1° dicembre all'auditorium del museo Etnografico di Nuoro, con la partecipazione di due protagoniste della cucina italiana: Benedetta Parodi e la chef Chiara Pavan.

L’evento

Due giornate di incontri, dimostrazioni, laboratori e degustazioni per raccontare il mondo della panificazione artigianale sarda, dalle materie prime alle tecniche di lavorazione, dalla qualità sensoriale dei prodotti alle nuove prospettive della cucina sostenibile. Un'occasione per avvicinare il pubblico alle tradizioni dell'Isola e, al tempo stesso, approfondire le sfide e le opportunità di un comparto che rappresenta un'importante componente dell'economia locale. L’iniziativa è organizzata dalla Regione, in collaborazione con Unioncamere Sardegna e la Camera di commercio di Nuoro. «Il pane è uno degli elementi più autentici e riconoscibili della cultura sarda, un patrimonio di tradizioni, gesti e conoscenze che si tramandano da generazioni», dichiara Franco Cuccureddu, assessore regionale di Turismo, Artigianato e Commercio. «Valorizzare le produzioni artigianali significa non soltanto preservare questa straordinaria eredità, ma anche promuovere un modello di sviluppo capace di coniugare identità, qualità e attrattività turistica. Attraverso iniziative come questa vogliamo rafforzare il legame tra le eccellenze enogastronomiche, i territori e le esperienze che la Sardegna può offrire ai suoi visitatori».

Le imprese

«Dietro ogni pane artigianale ci sono imprese, professionalità e competenze che costituiscono una ricchezza per il nostro sistema produttivo», sottolinea Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro. «La panificazione rappresenta una filiera che unisce agricoltura, trasformazione e commercio, contribuendo a mantenere vive le economie delle nostre comunità. Con questa manifestazione vogliamo valorizzare il lavoro dei panificatori, favorire il confronto tra gli operatori e richiamare l'attenzione sull'importanza di sostenere le produzioni locali, accompagnando la tradizione con l'innovazione e nuove opportunità di mercato».

Parodi

La manifestazione prenderà il via venerdì 27 novembre alle 12 con l'inaugurazione della mostra dei “pani tradizionali, un percorso dedicato alla varietà e alla ricchezza della tradizione isolana. Alle 15 sarà protagonista Benedetta Parodi, autrice e conduttrice televisiva, con lo show cooking “Pane e sapori mediterranei”. Attraverso una dimostrazione pratica, Parodi proporrà una ricetta a base di pane sardo, facilmente replicabile anche a casa, approfondendo il ruolo del pane nella dieta mediterranea e l'importanza di scegliere prodotti artigianali di qualità. L'incontro si concluderà con una degustazione di pani e prodotti del territorio.

Alle 17, poi, spazio all'esperienza sensoriale con Walter Cricrì, direttore dell'Istituto nazionale assaggiatori pane, che guiderà il pubblico alla scoperta delle caratteristiche dei pani tradizionali sardi. Un laboratorio per imparare a riconoscere e valutare crosta, mollica, consistenza, profumi e persistenza aromatica, attraverso l'assaggio di pani a pasta dura e a pasta morbida realizzati con il lievito madre.

Pavan

La seconda giornata, martedì 1° dicembre, si aprirà alle 17 con la chef Chiara Pavan, protagonista dello show cooking “Il pane che non si spreca”. Al centro della dimostrazione il recupero del pane stagionato e le tecniche della cucina circolare applicate alla ristorazione professionale, per mostrare come un alimento quotidiano possa trasformarsi in nuove preparazioni gastronomiche, riducendo gli sprechi e valorizzando le risorse. Alle 18.30 seguirà il panel “Impasti di Sardegna”, un momento di confronto dedicato al presente e al futuro della panificazione artigianale. Insieme a Chiara Pavan interverranno i panificatori Massimo Bosco di Tempio Pausania, Riccardo Porta di Gonnosfanadiga, Paola Pirari di Nuoro e Salvatore Fancellu di Sassari. Il dibattito affronterà alcuni temi centrali per il settore: dalla valorizzazione dei grani duri locali alla fermentazione naturale, dalle tecniche di cottura alle questioni economiche e normative legate alla produzione e alla commercializzazione del pane fresco.