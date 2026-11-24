Un bambino palestinese di 6 anni, affetto da talassemia major, è stato sottoposto al primo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche mai realizzato in Cisgiordania. La L'intervento è stato eseguito a Ramallah, presso l'Istishari Arab Hospital, dove è nato il primo Centro trapianti per adulti e bambini del territorio. Nelle stesse settimane sono stati portati a termine con successo anche due trapianti autologhi in due pazienti adulti affetti da mieloma multiplo. Il piccolo paziente ha ricevuto le cellule staminali donate dalla sorella maggiore: il nuovo midollo ha attecchito correttamente e ha già iniziato a funzionare. Il bambino sta bene e continuerà a essere monitorato dall'équipe medica nel suo percorso di guarigione. Il traguardo è il risultato del progetto di cooperazione sanitaria internazionale promosso da Fondazione Soleterre, presieduta dal dott. Damiano Rizzi e guidato sul piano scientifico dalla dott.ssa Marta Verna, dell'Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa di Ematologia e Ctmo (Centro Trapianti Midollo Osseo) dell'ospedale San Francesco di Nuoro, diretta dal dottor Angelo Palmas e sanitari provenienti da altri centri italiani d'eccellenza come, fra gli altri, l'ospedale San Camillo di Roma, le Aziende Ospedaliere Universitarie di Firenze e Padova, l'ospedale Bambino Gesù di Roma, l'ospedale Regina Margherita di Torino.

Il contributo dell'Asl 3 di Nuoro è stato determinante sia nelle fasi preliminari del progetto che nella attività clinica in Palestina. Nel febbraio 2026 il laboratorio specialistico di Ematologia ha ospitato il dottor Mohand Abulihya, medico palestinese, per un training intensivo finalizzato all'identificazione e alla conta delle cellule staminali, sotto la guida del dottor Marco Murineddu, responsabile del settore citofluorimetria. Nel maggio 2026 il dottor Palmas si è recato a Ramallah con i colleghi di Monza e Roma per la formazione in loco e per il primo congresso nazionale palestinese dedicato al trapianto di cellule staminali. Da settembre 2026 i professionisti italiani, medici, infermieri, tecnici di laboratorio, si sono alternati per tre mesi a Ramallah, affiancando i colleghi locali fino all'esecuzione dei primi storici interventi.