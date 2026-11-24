Scontro frontale tra due auto all'altezza del bivio di Silanus. A bordo di una Yaris viaggiavano due anziani mentre un terzo passeggero si trovava a bordo di una Nissan.

I due conducenti sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer che ha prestato assistenza alle persone coinvolte e provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Presenti anche il personale sanitario del 118 e le Forze dell'ordine.