Il Comune di Calangianus dice “no” al progetto di un nuovo parco eolico proposto dalla società EVO S.r.l., si parla di cinque aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 33 MW, integrati con un sistema di accumulo da 25 MW, per un totale di 58 MW, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

L’amministrazione guidata da Fabio Albieri ha trasmesso oggi agli enti competenti un parere che ribadisce le ragioni della propria opposizione, richiamando le criticità paesaggistiche, ambientali, territoriali e socioeconomiche che l'intervento comporterebbe. Il sindaco Fabio Albieri: «La nostra posizione è chiara e coerente: siamo favorevoli alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma non possiamo accettare che questo avvenga attraverso una trasformazione indiscriminata e irreversibile del nostro territorio».

Il territorio di Calangianus, come altri in Alta Gallura, è interessato da numerose iniziative per la realizzazione di impianti eolici e sistemi di accumulo e di impianti fotovoltaici. Per il Comune: «Una concentrazione di interventi che rischia di produrre effetti cumulativi insostenibili, compromettendo l'equilibrio del paesaggio gallurese, il patrimonio naturalistico e le attività economiche e produttive locali. L’amministrazione calangianese segnala al governo nazionale e alla Regione l’incompatibilità di questo modello di sviluppo con la vocazione paesaggistica, culturale e turistica della Gallura, nonché i possibili effetti negativi sugli ecosistemi, sulla fauna, sull'attività venatoria e sulle attività agro-silvo-pastorali. Viene inoltre ribadita la necessità di una valutazione complessiva e non frammentaria di tutti i progetti energetici insistenti sul territorio, considerando che non tutte le iniziative possono essere realizzate contemporaneamente senza determinare interferenze, sovraccarichi infrastrutturali e una compromissione definitiva del patrimonio ambientale e paesaggistico».

La Regione ha già impugnato davanti al Tar i permessi per diversi interventi nel territorio di Calangianus.

Il sindaco Fabio Albieri: «Calangianus non è contrario alle energie rinnovabili. La nostra Amministrazione ha dimostrato concretamente di credere nella sostenibilità, nell’efficienza energetica costituendo una comunità energetica. Quello che contestiamo è un modello di sviluppo calato dall'alto, privo di una visione complessiva e rispettosa delle peculiarità dei territori. La transizione energetica deve essere governata, condivisa e sostenibile, non può diventare una nuova forma di pressione e consumo del territorio. La tutela del nostro territorio, della sua identità e delle sue prospettive di sviluppo non è negoziabile. Continueremo a far sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali competenti, a difesa di Calangianus e dell’intera Gallura».