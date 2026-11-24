Due drammatiche testimonianze questa mattina a Tempio per la Giornata mondiale delle vittime della strada.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comando provinciale della polizia stradale di Sassari. Davanti agli studenti hanno parlato il padre di Omar Masia, morto nell’ottobre dell’anno scorso e il padre di Najibe Zaher, vittima di un tragico incidente avvenuto a Cagliari nel settembre del 2023.

Massimo Masia è un vigile del fuoco e ha raccontato l’intervento che gli ha cambiato, purtroppo, la vita. È stato lui a estrarre dall’auto il figlio Omar assistendo agli ultimi istanti di vita del ragazzo.

Anche la testimonianza di Omar Zaher è stata seguita in un clima di forte commozione dagli studenti e da tutti i presenti nell’auditorium di Tempio.

La sindaca del Comune di Tempio, Gianna Masu e il comandante provinciale della polizia stradale, Inti Piras, hanno rivolto un appello accurato ai ragazzi perché adottino tutte le cautele necessarie a salvaguardare la loro esistenza evitando condotte a rischio sulla strada. Sono state mostrate le immagini di incidenti devastanti e filmati con le testimonianze di altri genitori che hanno perso i loro figli.