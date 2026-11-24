Nicolina Giagheddu non ha pietà per i suoi familiari, il figlio Emanuele Ragnedda, a processo per l’omicidio di Cinzia Pinna, e il marito Mario. E dice con chiarezza che invece pensa a quella povera ragazza uccisa nella tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau, il 12 settembre 2025: a lei vuole destinare i proventi della vendita delle quote delle società del marito e del figlio. I soldi Nicolina Giagheddu vuole utilizzarli per risarcire la famiglia della ragazza di Castelsardo e l’annuncio arriva proprio mentre si celebra in Corte d'assise a Sassari il processo ai danni del figlio.

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