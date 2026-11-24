Qualche nuova panchina rossa, due mostre e tante iniziative per celebrare, a Olbia, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Domani, a partire dalle 9:30, l'aeroporto Costa Smeralda ospita il convegno ‘Non sei sola. C'è un filo che ci unisce’: professionisti della salute, della giustizia, delle forze dell'ordine, dell'informazione e dei centri antiviolenza, tra cui Prospettiva Donna e il Centro di ascolto uomini maltrattanti, dialogano con gli studenti intorno al tema per sensibilizzare sulla prevenzione, aiutare i giovani a riconoscere gli stereotipi e a distinguere tra amore, possesso rispetto e libertà nelle relazioni.

In occasione dell'iniziativa, saranno realizzate due installazioni simboliche interattive affinché il messaggio resti vivo e parli ai passeggeri e agli operatori aeroportuali: al filo rosso, che si allunga nel corso della mattinata come simbolo di una comunità che non rimane in silenzio, potranno essere appesi pensieri sparsi per completare la frase ‘Una donna deve essere libera di…’.

“Nessunə è straniera all'umanità”, invece, è il progetto dell'assessorato regionale del Lavoro e della cooperazione che, a Olbia coinvolge le scuole superiori e si fa itinerante: al centro dell'iniziativa promossa, dall'associazione Prospettiva Donna guidata da Patrizia Desole, l'installazione di varie panchine rosse multiculturali, arricchite da parole e messaggi in tutte le lingue del mondo per condividere libertà e diritti universali. Di pomeriggio, dalle 16:30 nell'aula magna dell'UniOlbia, il gruppo di lavoro Violenza di genere della sezione di Olbia di Fidapa apre all'incontro ‘Donne di periferia’ con l’obiettivo di portare alla luce le forme di violenza sommersa, invisibile e trasversale, con particolare attenzione alle esperienze di donne in condizioni di vulnerabilità. All'incontro, coordinato dalla referente del gruppo di lavoro, l'assessora comunale alle Politiche sociali, Simonetta Lai, intervengono esperte e rappresentanti delle forze dell'ordine.