Sorgerà vicino al campo Biagio Pirina, il palazzetto dello sport. L’opera vale 5 milioni di euro e ospiterà anche concerti e spettacoli. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Azzena, la definisce «una casa dell’inclusione», uno spazio polivalente a disposizione delle associazioni sportive e delle iniziative della comunità. Secondo il cronoprogramma indicato in Consiglio comunale dall’assessore Azzena, l’approvazione del progetto è prevista tra dicembre e gennaio. Seguirà quindi la gara d’appalto, con l’obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027.

A illustrare in Consiglio comunale il piano di finanziamento è stata la delegata al Bilancio, Cristina Usai. La proposta di deliberazione prevede due fonti di copertura. La prima è costituita da 2 milioni e mezzo di euro riconosciuti dalla Regione Sardegna al Comune a titolo di restituzione delle somme trattenute nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale nazionale. Per l’altra metà dell’investimento, l’amministrazione punta a un mutuo decennale con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale attraverso il bando Sport Missione Comune. Gli interessi sul prestito sono stimati in circa 588 mila euro. Il contributo previsto dal bando, se erogato, li coprirebbe per intero, lasciando a carico del Comune il rimborso del capitale. L’operazione ha ottenuto il parere favorevole del revisore unico dei conti – ha dichiarato in Consiglio la delegata - che ne ha verificato la compatibilità con i limiti di indebitamento e con gli equilibri di bilancio. La deliberazione è stata approvata.