Dalla lezione di un professore “combattente” che lo ha portato a essere antifascista alla sua posizione rispetto al conflitto israelo - palestinese, l'artista e attivista Moni Ovadia ha risposto con una lectio magistralis al premio Joyce Lussu, conferitogli questa mattina da Anpi Olbia Tempio che lo ha istituito per attribuire un riconoscimento a personalità che si sono distinte nell'impegno per promuovere i valori e gli ideali incarnati dalla partigiana a cui è intitolato.

Consegnato dagli studenti dell'Ipia Amsicora che lo hanno realizzato, il premio è una teca che contiene un papavero con una donna tra i petali. Per essere «persona generosa che si offre per la causa, a cui si abbinano onestà intellettuale e coerenza», ha detto il presidente di Anpi nazionale, Vincenzo Calò, «l'Anpi tributa il premio a Ovadia nel momento in cui c'è bisogno di stare tutti dalla stessa parte ma premiamo anche l'idea che lui manifesta, quel bisogno di sentirsi parte attiva contro indifferenza e ingiustizie».

Un omaggio alla Sardegna di cui ha lodato la musica, la coralità e le figure che hanno segnato la storia italiana, e poi un radicale rifiuto del sionismo. Ebreo e con cittadinanza onoraria palestinese, Ovadia ha detto: «Nessun legame con l'ebraismo, il sionismo è ideologia di carattere nazionalista, che più tardi si è mescolata con il fanatismo religioso, colonialista e di conseguenza criminale, supremazista, razzista e segregazionista che non poteva non diventare genocidaria».

E poi, ha aggiunto: «Ritengo che combattere al fianco del popolo palestinese e per la sua autodeterminazione sia la forma più alta di lotta per il futuro dell'umanità». Introdotta dal coro Stellaria e condotta dalla giornalista, Caterina De Roberto, alla cerimonia, organizzata dal Presidente dell'Anpi Olbia Tempio, Domenico Piccinnu, e giunta alla quinta edizione, hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, il sindaco, Settimo Nizzi, e l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra.