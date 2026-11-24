L’Amministrazione Comunale di Santa Teresa Gallura ha approvato l’atto di indirizzo e il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la trasformazione del campo sportivo comunale “Tomaso Mariotti”. Un intervento ritenuto strategico che sostituirà l’attuale manto in erba naturale con un moderno sistema in erba artificiale, realizzando un impianto di eccellenza, funzionale, sicuro e all’altezza delle esigenze sportive contemporanee.

«Questo è un risultato concreto e tangibile – sostengono congiuntamente gli assessori Alluttu e Mura - che dimostra la volontà dell’Amministrazione di investire davvero nello sport e nelle infrastrutture a servizio dei cittadini e delle giovani generazioni. Non si tratta solo di un campo nuovo, ma di un segnale chiaro: Santa Teresa crede nello sport come strumento di crescita, aggregazione e benessere collettivo»

L’opera costituisce uno stralcio funzionale autonomo del Lotto 2 del più ampio programma della Cittadella Sportiva. Riguarda la riqualificazione del campo da calcio a 11: rimozione della superficie esistente, realizzazione del nuovo sottofondo, sistema di drenaggio e posa del manto sintetico. Restano esclusi, in questa fase, tribune, spogliatoi e locali polivalenti, che faranno parte delle successive tappe del progetto complessivo.