Una base logistica del falso all’interno di un’abitazione privata a Olbia, dove vivono in affitto due senegalesi.

L’hanno scovata i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, che hanno sequestrato oltre 1.700 articoli contraffatti in un’operazione svolta nell’ambito dei controlli per la tutela del “Made in Italy”.

Nel magazzino della casa i finanzieri hanno trovato decine di scatoloni con riproduzioni fedelissime dei più celebri modelli di borse, gadget e articoli di pelletteria di marchi del lusso come Gucci, Prada, Fendi, Dior, Louis Vuitton. Prodotti, viene sottolineato dalle Fiamme Gialle, di pregevole fattura: gli originali erano imitati al meglio e si faceva anche ricorso a un packaging molto fedele all’originale. Il livello della merce offerta era tale da prevedere anche la fornitura di certificati di garanzia e di autenticità posti a corredo dei prodotti, ceduti con tanto di shopper e confezioni con logo, perfettamente riproducenti le fattezze degli originali.

I controlli sono stati estesi a un’altra abitazione in cui vivono tre gambiani dove, con il supporto dell’unità cinofila, i militari hanno trovato e sequestrato circa 90 grammi di marijuana, 30 di hashish e 11 di cocaina.

I cinque extracomunitari coinvolti, tutti disoccupati e regolari sul territorio nazionale, sono stati deferiti alla Procura di Tempio con le accuse, a vario titolo, di introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

(Unioneonline)