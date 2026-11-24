È stata condotta una attività della Polizia Locale di Olbia finalizzata al contrasto del degrado urbano e al ripristino delle condizioni di legalità, sicurezza e decoro nell'area compresa tr a corso Vittorio Veneto e via Fiume d'Italia, settore della città teatro di gravi fatti di violenza.

I controlli di natura amministrativa rappresentano soltanto una delle diverse linee di intervento messe in campo dalla Polizia Locale, nell'ambito di una più ampia strategia di presidio del territorio.

Proprio nell'ambito di queste attività, il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana (Nosu) e il Servizio di Polizia Amministrativa della Polizia Locale, congiuntamente al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) della Asl Gallura, hanno condotto un'articolata operazione di controllo presso alcuni esercizi commerciali della zona.

L'intervento ha portato alla chiusura di due minimarket, esercizi commerciali dediti alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, a seguito dell'accertamento di gravi carenze igienico-sanitarie. È stata disposta la chiusura con effetto immediato fino alla risoluzione delle irregolarità riscontrate.

Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate violazioni delle disposizioni legislative regionali e nazionali in materia di commercio, della normativa a tutela della salute dei non fumatori, con sanzioni amministrative per un importo complessivo di 15mila euro.

Il comandante della Polizia Locale di Olbia, Giovanni Mannoni, con una nota afferma: «L'impegno della Polizia Locale proseguirà attraverso un'azione costante e diversificata di controllo del territorio, nella consapevolezza che il contrasto al degrado urbano richiede interventi coordinati, continuità operativa e un approccio che non si limiti alla repressione delle singole violazioni».