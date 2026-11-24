Con l'incarico del direttore facente funzioni Yuri Donno in scadenza, il ministro Gilberto Pichetto Fratin non ha ancora provveduto a nominare il direttore titolare. L’associazione La Maddalena Civica, presieduta da Marco Cuccu, chiede al Ministero dell’Ambiente di concludere la procedura per la nomina del nuovo direttore del Parco nazionale dell’Arcipelago. La selezione, sottolinea l’associazione, è stata avviata da tempo e il territorio attende ancora di conoscere tempi e modalità della decisione.

«Dopo oltre trent'anni dalla sua istituzione, il Parco non può continuare a vivere in una condizione di precarietà amministrativa che ne limita l'azione e ne indebolisce il ruolo istituzionale», scrive La Maddalena Civica. Secondo l’associazione, l’incertezza sulla direzione rischia di rallentare la programmazione, ostacolare l’accesso ai finanziamenti e rinviare scelte che riguardano la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile dell’Arcipelago. È bene ricordare che della necessità della nomina e della scadenza imminente ne aveva parlato il 2 novembre scorso, la presidente del parco nazionale, Rosanna Giudice, in occasione della visita di Fratin a La Maddalena.

L’appello è rivolto da La Maddalena Civica anche alla Regione Sardegna, alla quale l’associazione chiede di rappresentare le esigenze del territorio presso il Governo. Al Comune di La Maddalena sollecita un’iniziativa istituzionale condivisa, con il coinvolgimento delle forze politiche e sociali dell’isola. «Chiediamo che le istituzioni passino dalle dichiarazioni agli atti concreti, garantendo stabilità, programmazione e una visione chiara per il futuro».