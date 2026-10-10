Il Comune di Tempio ha ottenuto un finanziamento di centomila euro per la realizzazione di un ecocentro nella frazione di San Pasquale. Il costo dell’opera è di quasi 200mila euro e il contributo regionale dovrà essere integrato con risorse finanziarie dell’amministrazione tempiese. La frazione di San Pasquale, di fatto un borgo turistico a cinque chilometri dal mare, ha dato tempo la necessità di un impianto di questo tipo. Anche questa estate sono state pressanti le richieste, accompagnate da polemiche, per la mancanza di un ecocentro. Il problema è sempre stato amplificato dalla presenza di migliaia di turisti nella zona.

Il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, Tempio Tradizione e Futuro, commenta la decisione della Regione: «Il finanziamento è stato chiesto nel novembre del 2025 dalla giunta di Gianni Addis e ora arriva un importante risultato. Ora chiediamo che la sindaca in carica provveda a reperire le risorse per integrare il finanziamento regionale». Il gruppo Tempio Tradizione e Futuro è composto dall’ex sindaco Gianni Addis, dalla ex vice sindaca Anna Paola Aisoni e dall’ex assessore Paolo Cossu.

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