Da Aglientu ad Arzachena in due serate. Il Festival Bernardo De Muro porta in Gallura A Brass Story, settimino di ottoni formato da musicisti del Teatro Lirico di Cagliari. Il primo concerto è in programma sabato 28 novembre alle 19 nell’Auditorium di Aglientu. Il gruppo propone un repertorio che attinge al teatro e al cinema, affidando alle sonorità degli ottoni il racconto delle storie nate per il palcoscenico e per il grande schermo.

Sul palco ci saranno Matteo Cogoni e Giulio Trifiletti alle trombe, Federico Mauri e Alessandro Cossu ai corni, Michele Marinaro al trombone tenore, Alberto Taddei al trombone tenore basso e Claudio Lotti alla tuba. Al termine del concerto la Pro Loco di Aglientu offrirà al pubblico un momento conviviale. Domenica 29 novembre, alle 18.30, il settimino si esibirà al Museo civico Michele Ruzittu di Arzachena per il secondo dei tre appuntamenti di Museo in Ascolto. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale e giunta alla terza edizione, fa parte del cartellone del festival organizzato dalla Fondazione Bernardo De Muro. Il ciclo di concerti al museo si chiuderà mercoledì 2 dicembre, alle 19.30, con il Quartetto Goldberg.

Il festival è sostenuto dal Ministero, dalla Regione Sardegna attraverso gli assessorati al Turismo e alla Cultura, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di commercio di Sassari e da Salude & Trigu.