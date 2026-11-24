Sarà la prima festa di Santa Barbara a La Maddalena per il nuovo cappellano militare, don Francesco Bregoli, che venerdì 4 dicembre celebrerà la messa solenne insieme ai parroci della città. L’appuntamento è alle 9.30 nell’aula magna della Scuola sottufficiali della Marina Militare, dove si rinnoverà la ricorrenza dedicata alla patrona della Forza armata e dei Vigili del fuoco.

Alla funzione parteciperanno il comandante del presidio della Marina, una rappresentanza dei Vigili del fuoco locali, le autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche e d’arma. La celebrazione maddalenina si inserisce nella tradizione che ogni 4 dicembre accomuna gli equipaggi delle navi, il personale dei comandi e delle scuole della Marina e i Vigili del fuoco in servizio sul territorio nazionale.

Il legame con la Marina si ritrova anche nel linguaggio di bordo. Secondo la tradizione, Barbara, originaria di Nicomedia, fu rinchiusa in una torre e poi uccisa dal padre Dioscuro per la sua fede cristiana. L’uomo, narra la leggenda, fu colpito da un fulmine. Da qui la devozione alla santa come protettrice contro il fuoco e le folgori. Sulle navi da guerra la sua immagine veniva collocata nei depositi delle polveri e delle munizioni, da cui il nome «santabarbara».