Crollo emotivo in aula di Emanuele Ragnedda nel primo atto del dibattimento del processo per il delitto di Conca Entosa.

Alle 10.30 circa è iniziata la prima deposizione dei testi indicati dalla pm Noemi Mancini, il luogotenente dell’Arma Daniele Antonucci, uno degli investigatori che sono occupati dell’omicidio di Cinzia Pinna.

Ragnedda, accanto ai suoi avvocati Luca Montella e Gabriele Satta, si è preso il viso tra le mani e ha pianto quando ha visto le immagini di Cinzia Pinna in stato confusionale a Palau, poche ore prima dell’omicidio. La vittima barcollava ed era visibilmente in difficoltà, in aula è stato mostrato un video che documenta l’antefatto del delitto.

Il teste ha ricordato che Cinzia Pinna veniva cercata dopo la presentazione della denuncia di scomparsa. Nel video compare anche lo stesso Ragnedda.

Un altro momento drammatico si è verificato poco dopo, quando è stato mostrato il video che documenta il ritrovamento del corpo di Cinzia Pinna. Emanuele Ragnedda, ben visibile con una maglia rossa, porta avvocati, investigatori e la pm Noemi Mancini sul luogo dove aveva nascosto il cadavere della ragazza. Presenti in aula i familiari della vittima, che non sono riusciti a trattenere le lacrime.