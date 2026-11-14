Tre visite istituzionali a La Maddalena, nessun invito ai consiglieri di opposizione. Roberto Zanchetta, esponente della minoranza consiliare, contesta il mancato coinvolgimento negli incontri con rappresentanti della Regione e del Governo, denunciando una mancanza di rispetto nei confronti di chi rappresenta una parte della comunità.

La protesta riguarda intanto la visita della presidente della Regione Alessandra Todde all'ex Arsenale, per verificare la situazione delle bonifiche. «Noi non siamo stati invitati», afferma Zanchetta, ricordando il sostegno elettorale assicurato alla governatrice, anche attraverso i candidati Vincenzo Bifulco e Stefano Cossu. Il gruppo di opposizione, afferma, sta preparando una lettera alla presidente per manifestare il proprio disappunto. Particolarmente critica anche la posizione sulla visita del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, giunto sull'isola in occasione del trentesimo anniversario del Parco nazionale. Zanchetta contesta che all'incontro non sia stato invitato il Consiglio comunale (pur essendo presente il sindaco, ndr), privando l'assemblea della possibilità di confrontarsi con il rappresentante del Governo sulle questioni ambientali del territorio.

A rendere più significativa la contestazione, secondo Zanchetta, è la storia stessa del Parco. Il consigliere ricorda il 1993, quando la commissione guidata dal senatore Cesare Golfari arrivò nell'aula consiliare maddalenina per illustrare il progetto dell'area protetta e confrontarsi con gli amministratori. «Il Consiglio comunale non può venire escluso sistematicamente dagli incontri di così alto livello». Infine, il sopralluogo dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu nel cantiere delle case Area di Moneta, dove sono ripresi gli interventi attesi da quasi vent'anni. Anche in questa circostanza, secondo Zanchetta, nessun rappresentante della minoranza è stato invitato. «Altra mancanza da parte di un assessore regionale che deve la sua poltrona anche ai voti ottenuti da questa minoranza», dichiara. E aggiunge: «Questo è un altro grave sgarbo che io voglio sottolineare e rimarcare».