Diverse criticità dell’Istituto sono alla base della protesta messa in atto ieri dagli studenti del Liceo scientifico Falcone e Borsellino di Arzachena, che hanno manifestato in piazza Risorgimento per chiedere alla Provincia interventi sulle strutture scolastiche. Una mobilitazione maturata dopo mesi di segnalazioni che, secondo i ragazzi, non avrebbero prodotto risultati concreti. A raccogliere le loro richieste è stato il sindaco Roberto Ragnedda, che ha incontrato i manifestanti, assicurando il sostegno dell'amministrazione comunale, pur consapevoli tutti che la manutenzione delle scuole superiori è di competenza provinciale.

La protesta riguarda soprattutto il campo destinato alle attività sportive. Il cantiere, aperto nel novembre 2023, prevedeva 90 giorni di lavori. A quasi tre anni di distanza, l'impianto non è stato ancora consegnato. Nel frattempo, le lezioni di educazione fisica si starebbero svolgendo anche davanti all'ingresso della scuola, su una superficie ritenuta poco adatta. Una nuova ripresa dei lavori sarebbe stata annunciata per la prossima settimana, ma i ragazzi attendono conferme dopo i precedenti rinvii. Non si escludono altre proteste.