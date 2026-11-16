Come conciliare la conservazione della biodiversità marina con le attività turistiche e nautiche in un territorio sottoposto a fortissime pressioni durante la stagione estiva? È stato questo l’argomento principale dell’incontro di «ArciPelagos – Le isole dei delfini», progetto promosso dal Comune di La Maddalena e realizzato da SEA ME Sardinia APS con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Al tavolo c’erano, tra gli altri, il Parco nazionale, gli uffici comunali di Ambiente, Portualità e Turismo, la Guardia costiera, i Carabinieri, il Corpo forestale, la Guardia di finanza e la Marina militare. Un incontro di formazione, riferisce SEA MEA Sardinia “che ha riunito 35 partecipanti tra rappresentanti delle amministrazioni. Il confronto ha riguardato soprattutto i mesi estivi, quando l’aumento del traffico nautico rende più complessi i controlli nelle acque dell’arcipelago”.

La discussione ha toccato le difficoltà della vigilanza in un’area molto frequentata, la ripartizione delle competenze e i poteri sanzionatori nei casi di disturbo alla fauna selvatica. “L’Arcipelago di La Maddalena rappresenta un caso particolarmente significativo: un territorio di straordinario valore naturalistico, ma anche una destinazione caratterizzata da intensi flussi turistici e da un elevato traffico nautico, soprattutto nei mesi estivi”.

Durante l’incontro sono emerse problematiche concrete, affrontate attraverso un confronto diretto tra i diversi soggetti istituzionali:

Tra i temi della giornata anche la nuova Carta di partenariato del Santuario Pelagos e il ruolo che può avere nel tradurre gli impegni di tutela in iniziative locali. Il confronto ha messo in relazione due livelli di intervento, la cooperazione tra gli Stati del Santuario e il lavoro quotidiano di chi gestisce il territorio e vigila in mare. Per le amministrazioni, il tema riguarda anche le scelte su portualità e turismo e il coordinamento con gli organi di controllo.

Un messaggio è emerso con particolare forza, scrive SEA Me Sardinia: “La conservazione dei cetacei non può essere affidata soltanto alla ricerca scientifica o alle attività di controllo. Deve diventare parte integrante della gestione quotidiana del territorio, delle scelte amministrative, dell’informazione ai cittadini e agli operatori, della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni”.