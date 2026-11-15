Ancora fuoco nella tarda serata di ieri nel piazzale della All Trasporti, azienda con sede nella zona industriale di Olbia, in Via Mincio: a essere distrutta dalle fiamme, questa volta, la motrice di un camion. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse anche al semirimorchio.

L’ipotesi è che si tratti di un incendio doloso: sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Olbia.

La ricostruzione che escluderebbe la causa accidentale è avvalorata da un precedente: nella notte tra il 5 e il 6 settembre nella stessa azienda un attentato incendiario aveva coinvolto otto camion, dei quali erano rimaste solo le lamiere annerite.

Gli inquirenti sono al lavoro su una pista: non è escluso che la All Trasporti, con la sua attività in espansione, abbia generato tensioni nell’ambiente della logistica.

Solo il mese scorso a Elmas, sempre per un attentato, sono stati distrutti undici mezzi della FedEx, nella zona industriale di Elmas.

(Unioneonline/E.Fr.)