Nel giro di una settimana Arzachena perde due protagonisti della sua storia recente: don Francesco Cossu, per oltre quarant'anni parroco di Santa Maria della Neve, e Piero Filigheddu, quattro volte sindaco del Comune. Due personalità che, in ambiti differenti, hanno accompagnato le trasformazioni del paese e rappresentato per decenni punti di riferimento della comunità. Don Cossu è morto domenica 8 novembre, a 90 anni. A pochi giorni di distanza è scomparso anche Filigheddu, all'età di 85 anni, protagonista di una lunga stagione della politica arzachenese.

Per Piero Filigheddu l'impegno nelle istituzioni cominciò negli anni Settanta. La prima elezione a sindaco avvenne nel 1975, seguita da altri tre incarichi, nel 1994, 1998 e 2008. Un percorso politico non continuativo, ma abbastanza lungo da attraversare generazioni di amministratori e differenti equilibri cittadini. Nel 1994 fu inoltre il primo a ottenere la carica attraverso l'elezione diretta introdotta dalla nuova normativa. Il suo nome è legato a una fase nella quale amministrare Arzachena significava confrontarsi con una realtà in rapida evoluzione, tra le esigenze del centro abitato, quelle delle frazioni e il peso crescente degli insediamenti turistici. Con il principe Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda, Filigheddu aveva instaurato anche un rapporto personale. La sua lunga presenza sulla scena politica testimonia il ruolo avuto nelle vicende amministrative del territorio.

I funerali dell'ex sindaco si svolgeranno domani, domenica 15 novembre, alle 12, nella chiesa di Santa Maria della Neve, il Tempio Nuovo.