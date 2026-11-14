Nessun patteggiamento, nessuna concessione: «Non me lo perdonerei mai, piuttosto vado in galera da innocente».

Parla Ciro Grillo, dopo l’inizio del processo d’appello che lo vede imputato per stupro di gruppo assieme agli amici Francesco, Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Processo che sarà a porte chiuse dopo che la Corte d’Appello di Sassari ha accolto la richiesta dell’accusa e dell’avvocata di parte civile Giulia Bongiorno.

In primo grado Grillo è stato condannato a otto anni per i fatti avvenuti nella villa del padre in Costa Smeralda nel 2019.

Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle in un’intervista a Telenord torna a proclamare la sua innocenza: «Non mi perdonerei di fare forme di patteggiamenti o qualsiasi tipo di concessione. Non me lo perdonerei mai. Io piuttosto vado in galera da innocente. Sarebbe proprio qualcosa di immorale, nei confronti della mia dignità, del mio onore, della giustizia in sé. Non lo faccio, non me lo perdonerei mai», ha detto.

Un’ammissione, il video: «Non ne vado fiero, è riprovevole, ho fatto video in maniera clandestina durante il rapporto le non se n’è accorta. Ma non l’ho violentata. L’ho rivista tre mesi dopo la vicenda, non è giusto che il suo nome non venga fuori, quello che dice è falso».

Ma a fare notizia sono soprattutto le parole su Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, presidente della Commissione Giustizia, legale di parte civile della presunta vittima della violenza sessuale.

Un affondo in piena regola, che lega le vicende giudiziarie su quanto avvenuto a Porto Cervo agli eventi politici che hanno portato alla caduta del primo governo Conte.

«Siamo nel 2018-2019 e il Movimento Cinque stelle aveva fatto il governo con la Lega. A seguito del processo Open Arms, i Cinque stelle diedero l'autorizzazione a procedere, il che causò poi il crollo del governo giallo-verde. In quel governo come ministro c'era Giulia Bongiorno, era ministro della pubblica amministrazione. A seguito dello scioglimento del Governo, Giulia Bongiorno prese le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì è cominciato anche un assedio mediatico notevole. Penso ci sia un nesso causale tra queste condotte dei Cinque stelle e l'introduzione di Giulia Bongiorno», ha detto Ciro Grillo.

L’imputato ha infine ricordato l’attuale ruolo di Bongiorno, presidente della commissione Giustizia in Senato: «La commissione che ha il disegno di legge del reato per cui si sta procedendo. Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco in corsa, non è giusto E questo al di là del fatto che sia legale».

(Unioneonline)